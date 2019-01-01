رسمياً - دانيال جيمس يكمل انتقاله لمانشستر يونايتد

أولى صفقات يونايتد الرسمية هذا الصيف

أكمل الجناح الويلزي دانيال جيمس، انتقاله لمانشستر يونايتد بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يونايتد سبق وأن أعلن منذ بضعة أيام، عن توصله لاتفاق نهائي مع سوانزي سيتي على ضم اللاعب، في انتظار إتمام التفاصيل الأخيرة من الصفقة.

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وأكد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، أن جيمس وقع على عقود انتقاله للشياطين الحمر بالفعل.

واتفق مانشستر على توقيع اللاعب من أجل الانضمام لصفوفه لمدة تصل إلى خمس سنوات قادمة.

ووفقاً لبعض التقارير الصحفية، فإن قيمة التعاقد مع جيمس، كلفت خزائن يونايتد 15 مليون جنيه إسترليني.

ومن جانبه قال أولي جونار سولشار عن توقيع الجناح الشاب:"نحن سعداء جداً بوصوله، لأنه موهبة مثيرة للاهتمام ويتمتع برؤية ومهارة وسرعة استثنائية".

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وأضاف الويلزي:"حظى بموسم ممتاز جداً مع سوانزي سيتي، والآن نتطلع للعمل معه ومساعدته على مواصلة التطور".

يذكر أن صاحب الـ21 عاماً، نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 في 38 مباراة مع سوانزي الموسم الماضي.