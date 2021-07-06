رسميًا | حكيمي إلى باريس سان جيرمان!

انتهت الأمور رسميًا..

أعلن نادي باريس سان جيرمان إتمام التعاقد مع أشرف حكيمي قادمًا من إنتر بعقد يمتد حتى 2026.

وارتبط اسم حكيمي بالوصول إلى ملعب حديقة الأمراء منذ بداية الميركاتو الصيفي بناء على رغبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في دعم الجبهة اليمنى.

إنتر اضطر إلى بيع الدولي المغربي في نهاية المطاف بسبب الأزمة الاقتصادية الحالكة لديهم، وذلك حتى لا يضطر إلى بيع نجوم آخرين.

رسميًا .. باريس سان جيرمان يضم حكيمي

6 يوليو

ونشر النادي الباريسي بيانًا رسميًا يؤكد إتمام التوقيع مع أشرف حكيمي من إنتر لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

إنتر يعلن انضمام حكيمي إلى باريس سان جيرمان

30 يونيو

ماروتا في تصريحات لشبكة سكاي أعلن رحيل حكيمي بقوله "نحن في المراحل الأخيرة من صفقة أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان".

كما أضاف الإيطالي "يجب أن تكتمل الصفقة في غضون 24 ساعة، عندما يتم ذلك سوف نتنفس قليلًا".

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وواصل ماروتا "إنه انتقال مؤلم لنا بلا شك، لكن لدينا التزامات مادية علينا الوفاء بها".

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن قيمة انتقال حكيمي إلى العاصمة الفرنسية، وإن كانت الصحف ترجح أن القيمة تتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو.

في نهاية حديثه، قال ماروتا "نريد ألا نبيع لاعبين آخرين ونحافظ على فريق العمل الحالي، نحن راضون عنه للغاية".

الجدير بالذكر أن ماروتا في تصريحاته أيضًا قد أعلن بداية المفاوضات مع لاوتارو مارتينيز من أجل تجديد عقده في سان سيرو.