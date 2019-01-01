رسميًا - حسين عبد الغني يوقع لأهلي جدة

الظهير الأيسر لأحد يعود مجددًا للأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وقع حسين عبد الغني، الظهير الأيسر لفريق نادي أحد، على عقود انضمامه لصفوف نادي أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن توقيع حسين عبد الغني، جاء بعد اتفاق بينه وبين عبد الله بترجي رئيس النادي الأهلي.

جاء ذلك بعد موافقة الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للأهلي، على ضم حسين عبد الغني خلال فترة الانتقالات الحالية.

بعد 11 عامًا قضاها مع أكثر من نادي.. النجم المخضرم حسين عبد الغني يعود إلى النادي الأهلي،الفريق الذي شهد ظهوره الأول في الملاعب السعودية. ✔️ pic.twitter.com/6bXnhzvkOC — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 13, 2019

اللاعب صاحب الـ41 عامًا، كان لاعبًا في صفوف الأهلي، قبل الاحتراف في فريق نيوشاتل السويسري، ليعود للدوري السعودي من بوابة النصر السعودي عام 2009.

واحترف حسين عبد الغني في صفوف فريق فيريا البلغاري عام 2017، قبل العودة إلى السعودية في صفوف أحد مع بداية الموسم الحالي.

ويمتلك حسين عبد الغني مسيرة كبيرة مع المنتخب السعودي، حيث لعب 111 مباراة، سجل فيهم 3 أهداف.