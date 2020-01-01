رسمياً | حسم مصير قمة يوفنتوس ونابولي

أزمة بلا حل جديدة في الكرة الإيطالية

أعلنت رابطة الدوري أن مباراة نابولي في ضيافة يوفنتوس مساء الأحد ستقام في موعدها على الرغم من عدم سفر الأول من الأساس إلى تورينو.

وأكد البيان أن بحسب بروتوكول الاتحاد الإيطالي لا يوجد أي سبب يدعو لعدم لعب المباراة.

وتضاربت الأنباء حول مصير لقاء يوفنتوس ونابولي مساء اليوم الأحد لحساب السيري آ ما بين التأجيل والإلغاء بعد عدم سفر الفريق الجنوبي لتورينو.

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وكالة "ANSA" ذكرت أن الأمور تتجه نحو اعتبار نابولي خاسراً بسبب عدم إجبار الهيئة الصحية الفريق على عدم السفر والدخول في عزل، ولذا يعتبر منسحباً.

في المقابل، راديو "كيس كيس" المقرب من نابولي نقل عن لو موناكو، مستشار الاتحاد الإيطالي، تصريحات تفيد باتجاه الاتحاد لتأجيل المباراة بسبب القواعد التي تصب لمصلحة موقف نابولي.

"ANSA" كشفت أن موقف نابولي بخصوص عدم السفر يعود إلى كونه رد من رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس على ترك الاتحاد والسلطات فريق جنوى يسافر لملاقاة فريقه رغم وجود إصابات في صفوفه وارتفاعها بعد المباراة.

وزير الرياضة فيتشينزو سبادفورا أكد إلغاء المباراة في تصريحات صحفية ولكن لم يوضح مصيرها، بينما منعت السلطات في إيطاليا سفر بوتينزا لمباراة باليرمو في الدرجة الثالثة لنفس السبب أيضاً أمس.

3 أكتوبر

أعلن نادي يوفنتوس عن ظهور حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام نابولي مساء الغد الأحد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره يوفنتوس قبل قليل، وأكد من خلاله أن الإصابتين خارج الفريق الأول لكرة القدم بما فيه من جهاز طبي وفني ولاعبين.

وكتب النادي في البيان: "يعلن يوفنتوس عن وجود إصابتين بفيروس كورونا في صفوفه لاثنين من العاملين في فريق كرة القدم، لكنهما ليسا ضمن اللاعبين أو الفريق الفني بالرغم من ذلك أو الطبي".

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وأضاف: "بالرغم من ذلك وبالتوافق مع الإجراءات المتبعة سيتم عزل الفريق بأكمله من تلك اللحظة، ولن يتعاملوا مع أي شخص من خارج المجموعة".

وأكمل البيان: "العزل يسمح بالتدريبات بشكل طبيعي وبخوض التدريبات، لكن لا يمكن بالتواصل مع أي عنصر من خارج المجموعة، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع السلطات الطبية".

ويعاني الدوري الإيطالي في الوقت الحالي من إصابات عديدة بفيروس كورونا، أبرزها في جنوى الذي يعاني 22 إصابة.

وفي الوقت نفسه رفضت السلطات الصحية سفر نادي نابولي لمدينة تورينو لخوض لقاء الغد بعدما ثبت إصابة إليف إلماس وبيوتر زيلينسكي.

بعدها أعلن يوفنتوس في بيان رسمي أن فريقه سيتجه لملعب المباراة في الموعد المحدد وسيكون جاهزًا لها بغض النظر عن الظروف الحالية.

وكتب النادي في البيان: "الفريق الأول سيتواجد في الملعب لمواجهة نابولي في تمام الثامنة والـ 45 دقيقة من مساء الغد، كما حدد الجدول الصادر من رابطة الدوري الإيطالي سابقًا".

وأعلنت بعدها رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أن اللقاء سيقام في موعده دون أي تأجيل حتى لو لم يصل نابولي، مما يعني أن الفريق الضيف سيخسر اللقاء لعدم الحضور.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا برصيد أربع نقاط بعد التعادل مع روما الأسبوع الماضي.