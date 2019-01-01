رسميًا - حسام حسن مديرًا فنيًا لسموحة خلفًا لعادل عبدالرحمن

سموحة يسعى لتحسين موقعه في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، عن تولي حسام حسن تدريب الفريق خلفًا لعادل عبدالرحمن بعد تراجع نتائج الفريق.

وكان سموحة قد تكبد هزيمة أخيرة أمام المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، مما دفع رئيس النادي في التعاقد مع التوأم لتدريب الفريق.

وكشف فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تفاصيل الجهاز الفني لسموحة الجديد بقيادة حسام وإبراهيم حسن.

وقال رئيس سموحة على "فيس بوك": "الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا لنادي سموحة والكابتن إبراهيم حسن مديرًا للكرة بنادي سموحة والجهاز المعاون الكابتن طارق سليمان مدربًا عامًا والكابتن طارق السعيد والكابتن حسن مصطفي مدربين والكابتن عماد المندوة مدربًا لحراس المرمي والكابتن وليد بدر مدير إداري والدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبي وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح".

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وكان حسام حسن قد رحل عن تدريب بيراميدز مؤخرًا بعد التعادل أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.