رسمياً – حسام البدري ينفي توقيعه عقود تدريب الزمالك

المدير الفني السابق للأهلي ينفي اقترابه من الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

نفى حسام البدري، المدير الفني الأسبق للأهلي، ورئيس فريق العمل السابق بنادي بيراميدز، أنباء توليه مهمة تدريب نادي الزمالك الموسم المقبل.

وانتشرت بعض الأنباء، باقتراب البدري من تدريب القلعة البيضاء في الموسم الجديد، وهذا ما نفاه المدير الفني في بيان رسمي مساء اليوم.

ونشر البدري اليوم بياناً جاء فيه: "اندهشت من الأخبار البعيدة عن الواقع، إذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة حول تدريب الزمالك، سأكون أكدت خلالها أن الأهلي والزمالك أحق بأبنائهم".

وواصل: "أشدد على أنني لم أوقع للزمالك، وأن ترشيح اسمي لفريق كبير مثل الزمالك شرف، كما أنني أكن كل التقدير والاحترام لرئيس القلعة البيضاء".

وأتم البيان: "أرجو من الجميع، تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار".

الجدير بالذكر أن البدري قد أعلن في وقت سابق، أنه ينوي العودة للعمل من جديد في التدريب، بعدما ترك منصبه كرئيس لنادي بيراميدز.