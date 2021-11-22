رسميًا .. حرمان ليون من جماهيره لأجل غير مسمى

أعلنت رابطة الاتحاد الفرنسي عن إيقاف جماهير نادي ليون الفرنسي بعد حادث الشغب الذي تسبب في إيقاف المباراة ليلة أمس أمام مارسيليا.

يبدو أن شغب الجماهير هي السمة السائدة في منافسات الدوري الفرنسي خلال موسم 2021-2022، حيث لا يكاد يمر أسبوع إلا ويظهر حادث جديد.

الدور هذه المرة جاء على جماهير ليون التي قامت بقذف قارورة مياه في رأس ديميتري باييت خلال مواجهة فريقه ضد نظيره ليون، ليقوم الحكم بإلغاء المباراة بعد خمس دقائق فقط من بدايتها.

ما هي عقوبة التي تلقاها جمهور ليون؟

قررت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين أن يلعب ليون مباراته المقبلة في الدوري بدون حضور جماهير، مع انتظار نتائج التحقيق في أحداث مباراة يوم الأحد.

وسيستضيف ليون فريق رانس في الأول من الشهر المقبل، ويُتوقع أن تُعلن نتائج التحقيق في الثامن من ديسمبر المقبل.

ما هي العقوبات المتوقعة؟





بحسب صحيفة "سبورت" فإن العوقبات المحتملة على جماهير ليون هي، خصم النقاط كما حدث مع نيس مرتين بعد مشكلة الجماهير في مباراتهم ضد مارسيليا هذا الموسم.



ومن المتوقع أن تكون العقوبات أكثر حدة هذه المرة بسبب تكرار أعمال الشغب، كما صرحت وزيرة الرياضية الفرنسية بأن الأمر أصبح "خطير" على حد وصفها.



ماذا قالت وزيرة الرياضة الفرنسية؟



خرجت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيانو، في تصريحات لإحدى المحطات الإذاعية في فرنسا، قائلة: "يجب أن يتم التوصل لاتفاق. رابطة الدوري هي المسؤولة عن حل هذا النوع من المشكلات. يجب أن يفهم الجميع أن وجود كرة القدم الفرنسية في خطر".

وأضافت: وزيرة الرياضة الفرنسية: "إنه عالم فيه الملايين من اليورو على المحك".

واختتمت: "لا نستطيع أن نسمح بأن تُبقي محطة تلفزيونية، اشترت حقوق البث، الحوار مستمرا، مثلما حدث حين لم نكن نعلم إن كانت المباراة ستُستأنف أم لا".

الجدير بالذكر أن مارسيليا يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يحل ليون في المركز العاشر بـ 19 نقطة.





