إمبولي يحرم جماهير إنتر من حضور مباراتهما في الدوري الإيطالي

جماهير النيراتزوري تدفع ثمن أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراتهم مع نابولي في الدوري الإيطالي

أعلن نادي إمبولي الإيطالي، اليوم الخميس، عن عدم بيع أي تذاكر لجماهير إنتر قبل مواجهتهما القادمة ببطولة الدوري.

جماهير إنتر قامت بأحداث شغب عنيفة جداً، قبل مواجتهم مع نابولي في قمة مباريات البوكسينج داي أمس الأربعاء.

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الأحداث أسفرت عن طعن 4 مشجعين من نابولي، بينما توفى مشجع آخر قيام مجموعة من جماهير إنتر بدهسه بإحدى السيارات.

الأجواء متوترة في إيطاليا خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تهديدات بإيقاف المسابقة لأجل غير مسمى.

⚫️⚪️ يوفي لم يفز لكنه لم يخسر

⚫️🔵 إنتر عطّل نابولي

🐺🦅 جولة رائعة لـ ممثلي العاصمة

⚫️🔴 وميلان مستمر في التعثر



مُلخص مباريات الكبار في الدوري الإيطالي 👇 pic.twitter.com/BTFJKwALBX — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

ومن جانبها قررت إدارة إمبولي معاقبة جماهير إنتر، بحرمانهم من التواجد في ملعب كارلو كاستيلاني معقل الفريق.

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وأصدر النادي الإيطالي بياناً رسمياً جاء فيه:"بعد الأحداث التي وقعت أمس، قررنا إيقاف بيع التذاكر لجماهير الفريق الضيف".

L’Empoli FC comunica che, a seguito della riunione del Gos, avvenuta questa mattina, è stata sospesa la vendita dei tagliandi del Settore Ospiti e della Tribuna Laterale Sud dello Stadio Castellani per #EmpoliInterhttps://t.co/MEaXJsSyMJ — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) December 27, 2018

وتقام المباراة في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي السبت القادم، حيث يحتل إنتر المركز الثالث بـ31 نقطة، مقابل16 لإمبولي صاحب المركز السادس عشر.