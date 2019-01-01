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رسميًا | جيلسون يرحل إلى موناكو ويمهد لانضمام موراتا لأتلتيكو مدريد

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Getty Images
مارتينيز لم يحصل على فرصة كاملة في أتلتيكو واقتراب موراتا يبعده عن الفريق
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي موناكو الفرنسي الحصول على خدمات جيلسون مارتينيز، لاعب أتلتيكو مدريد،  على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

رحيل مارتينيز عن أتلتيكو مدريد يعني اقتراب حسم صفقة ألفارو موراتا من تشيلسي والذي ينضم معارًا.

وقال نائب رئيس موناكو، فاديم فاسيلف، في بيان رسمي: "جيلسون لاعب سريع وقادر على تهديد مرمى المنافسين وأظهر الكثير من الإمكانيات مع سبورتنج لشبونة".

وتابع: "لاعب مثله قادر على تقديم الإضافة والتطور للفريق وتحسين المسار الحالي".

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جيلسون لعب 4 مواسم في الدوري البرتغالي وشارك في 140 مباراة من بينها 26 لقاء في البطولات الأوروبية وحقق السوبر البرتغالي في 2015 وكأس الدوري في 2018 قبل الانضمام للروخي بلانكوس بعد فسخ عقده.

ويتواجد اللاعب بصورة منتظمة مع منتخب بلاده وشارك في 21 مباراة كما لعب في كأس القارات 2017 وكذلك كأس العالم في 2018.

ومع رحيل جيلسون، فإن موراتا قد ينضم رسميًا إلى أتلتيكو مدريد خلال ساعات بعد تجاوز الكشف الطبي.

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