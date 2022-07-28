رسميًا.. جول كوندي لاعبًا في برشلونة

برشلونة يحظى بسوق انتقالات ناري للغاية

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع قلب دفاع فريق إشبيلية جول كوندي في سوق الانتقالات الحالي بعقد مدته 4 سنوات حتى عام 2026.

وكان الفريق الكتالوني قد دخل في سباق التعاقد مع النجم الفرنسي لمدة طويلة مع نادي تشيلسي الإنجليزي الذي كان قد اقترب بشدة من الحصول على خدمات كوندي.

لكن برشلونة قد استطاع حسم الصفقة لصالحه، لتكون بذلك هي الصفقة الثانية التي ينتصر فيها على البلوز، بعد أن خطف رافينيا من قبل وأخذ منهم أندرياس كريستنسن بعد نهاية عقده.

ماذا عن صفقة الانتقال؟

لم يعلن البلوجرانا حتى الآن عن قيمة التعاقد المتفق عليها بين النادي الكتالوني والفريق الأندلسي لانتقال كوندي.

لكن التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تصل إلى 60 مليون يورو، من خلال دفع 50 مليون للصفقة ووجود 10 ملايين كمتغيرات، وأن تفوق برشلونة على تشيلسي جاء بسبب دفع الأموال بصيغة فورية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن المدافع الفرنسي سيتقاضى صافي 6 ملايين يورو بالموسم.

وبذلك ينضم كوندي إلى الفريق بعد رجوعه من الجولة الاستعدادية من الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون جاهزًا في لقاء البلوجرانا ضد فريق بوماس المكسيكي الذي سيلعب يوم 7 أغسطس.

ماذا عن سوق انتقالات برشلونة حتى الآن؟

استطاع برشلونة أن يحظى بسوق انتقالات ناري للغاية، حيث تعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، والجناح رافينيا، ومتوسط الميدان فرانك كيسييه، والمدافع أندرياس كريستنسن، كما جدد تعاقد عثمان ديمبيلي بشروطه.

وتعاقد البلوجرانا أخيرًا مع المدافع جول كوندي من قبل فريق إشبيلية، مع الاهتمام الواضح بظهير تشيلسي الأيمن سيزار أثبيليكويتا.