رسميًا .. جلطة سراي يعلن فسخ التعاقد مع يونس بلهندة

اللاعب المغربي يرحل عن صفوف الفريق التركي

أعلن نادي جلطة سراي التركي، عن إنهاء عقد اللاعب المغربي يونس بلهندة، لاعب وسط الفريق، بعد ما بدر منه عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام سيفاسبور ضمن منافسات الدوري المحلي.

يونس بلهندة انتقد إدارة جلطة سراي بعد التعادل أمام فريق سيفاسبور بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري التركي، ليفقد فريقه الصدارة ويمنح بشكتاش فرصة لتوسيع الفارق.

ونشر جلطة سراي بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على انتهاء عقد يونس بلهندة من جانب واحد، متهمًا اللاعب بالإضرار بسمعة النادي، وإبداء تصريحات "مهينة" ضد مسؤوليه.

بلهندة عبر عن استيائه خلال تصريحات لإحدى القنوات التركية عقب المباراة، من حالة العشب في ملعب الفريق، بعد التعادل أمام سيفاسبور.

اللاعب المغربي قال: "يتعين علي المسؤولين إيجاد حلًا، حتى أرضية ملعب معسكرنا التدريبي (فلوريا) في حالة أفضل، بدلًا من الهوس على تويتر وإنستجرام، أو الاهتمام بوسائل الإعلام، اعتنوا بالملعب".

تلك التصريحات تسببت في اشتعال مسؤولي جلطة سراي من الغضب، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرارًا بفسخ التعاقد، بعد إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبذلك تنتهي تجربة يونس بلهندة مع نادي جلطة سراي، حيث بدأت عام 2017 حينما انتقل إلى صفوف الفريق التركي قادمًا من نادي دينامو كييف الأوكراني، بعد تألقه مع نيس الفرنسي الذي لعب له معارًا.