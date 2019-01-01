رسمياً – جلطة سراي يعلن التعاقد مع فالكاو

اللاعب سينضم إلى الدوري بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي جلطة سراي التركي، تعاقده مع الكولومبي رادميل فالكاو، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر النادي التركي، بياناً يعلن فيه التوقيع مع اللاعب وجاء فيه: "تم التواصل إلى اتفاق مع رادميل فالكاو، ونادي موناكو الفرنسي، على التعاقد مع اللاعب في صفقة مجانية".

وواصل: "وبموجب الاتفاق، فإن الكولومبي الدولي سيحصل على خمسة مليون يورو، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات تبدأ من موسم 2019/20".

وسجل المهاجم صاحب الـ 33 عاماً، 83 هدفاً مع فريقه السابق موناكو منذ أن انضم لهم في عام 2013، كما ساهم في تتويج الفريق ببطولة الدوري لموسم 2016/17.

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وخاض فالكاو رحلتي احتراف أثناء فترته مع موناكو الأولى مع مانشستر يونايتد في موسم 2014/15، وحينها سجل أربعة أهداف في 29 مباراة.

الرحلة الثانية كانت مع تشيلسي، ولم تكن ناجحة إذ سجل هدفاً وحيداً في 12 مباراة خاضها مع البلوز.