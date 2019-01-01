رسميًا - جراحة عاجلة للسومة أسفل البطن وغيابه لمدة شهر

السومة يتعرض لإصابة ويغيب عن الأهلي

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة مهاجمه السوري عمر السومة، الذي تعرض لها خلال الساعات الأخيرة في تدريبات الفريق.

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة من أجل الخضوع للعلاج هناك دون الكشف عن تفاصيل الإصابة.

السومة يعد الأبرز داخل الأهلي بالنسبة للجماهير خلال الفترة الحالية، بعد قيادة هجوم الراقي بقوة خلال الموسم الأخيرة في الدوري السعودي وجميع البطولات.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا منذ قليل يكشف فيه تفاصيل إصابة السومة، والعملية الجراحية التي سيخضع لها في مدينة ميونيخ الألمانية.

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وجاء البيان الذي أصدره النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الكابتن عمر السومة تعرضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي، وكان اللاعب قد شعر بآلام أسفل البطن خلال الحصة التدريبية أول أمس والأربعاء".

وأضاف البيان: "تقرر أن يغادر اللاعب لمدينة ميونيخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة يوم الميس المقبل، على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق".

وأكد النادي أن فترة التأهيل ستستمر ما يقرب من 3 أو 4 أسابيع".

وخلال البيان أعلن النادي إجراء خالد البركة لجراحة بسبب تمزق في العضلة الضامة وأسفل البطن وسيجري جراحة رفقة السومة في ميونيخ.