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رسميًا | جاسم يجدد عقده مع الوصل الإماراتي

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عبد الله جاسم مستمر مع الوصل حتى 2023
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي الوصل الإماراتي تجديد عقد المدافع عبد الله جاسم صاحب الـ 22 عامًا حتى 2023.

جاسم لعب 16 مباراة في الموسم الجاري بواقع 1462 دقيقة كما شارك في 26 لقاء الموسم الماضي.

وذكر الامبراطور في بيان رسمي أنّ جاسم مستمر مع الفريق لأربع سنوات مقبلة بعد المستوى الكبير الذي أظهره خلال الفترة الماضية.

الوصل يستعد للسفر إلى السعودية لمواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الإثنين المقبل.

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جاسم أحرز هدفًا في مباراة الإياب والتي انتهت 2-2 والتي أقيمت في دبي وعقدت موقف الوصل.

الوصل يحتل المركز العاشر في الدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة بعد 16 جولة.

 

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