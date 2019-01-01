رسميًا.. جاتوزو مدربًا لنابولي

جاتوزو يخلف أنشيلوتي في نابولي

أعلن نادي نابولي رسميًا تولي جينارو جاتوزو تدريب الفريق خلفًا للمدير الفني المخضرم الذي تمت إقالته مساء أمس كارلو أنشيلوتي.

وكان أنشيلوتي قد دخل في خلافات واسعة مع مالك النادي ورئيسه دي لاورينتس على خلفية النتائج السلبية الأخيرة التي حققها الفريق ورفضه الدخول في معسكر مغلق.

وعلى ذلك، وبعد احتلال النادي المركز الثامن على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي، جاءت الإقالة عقب نهاية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ورغم تأهل نابولي كثاني المجموعة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليفربول، إلا أن ذلك لم يشفع للمدير الفني المخضرم لكي يستكمل رحلته مع نادي الجنوب.

وسيتولى جاتوزو الإدارة الفنية لنابولي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، أي لنهاية الموسم الحالي الذي سيحاول فيه إنقاذ الفريق من النتائج السلبية.

وخاض جاتوزو تجارب في إيطاليا مع كل من باليرمو وميلان، وكانت تجربة الروسونيري الأخيرة أقل من التوقعات ولكنها حصلت على تقدير آخر عقب التجربة السيئة لجيامباولو هذا الموسم.

كيف علق أنشيلوتي على قرار إقالته من نابولي؟

يذكر أن هناك احتمالات لأن يقوم دي لاورينتس ببيع النادي مع وجود عرض من الشيخ تميم بن حمد لشرائه مقابل 500 مليون يورو.