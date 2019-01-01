رسميًا - ثنائي عُمان يشارك في النسخة المقبلة من البطولة العربية

كأس محمد السادس ينطلق في أغسطس المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام الاتحاد الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء، بالتوقيع مع الاتحاد العماني عقود مشاركة الأندية الأردنية في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

نسخة 2019 من البطولة العربية تحت اسم ملك المغرب "محمد السادس للأندية الأبطال" بعدما حمل العام الماضي اسم كأس زايد.

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وتأكدت مشاركة ناديي ظفار والنصر في البطولة، بعدما وقعا العقود في حضور طلال آل الشيخ؛ مدير البطولة، والأمين المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان.

النسخة الماضية من البطولة العربية شارك بها فريق الشباب فقط من عمان، وودع من دور الـ32 بالهزيمة أمام الهلال السعودي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.يذكر أن قرعة دور الـ32 لكأس محمد السادس من المقرر أن تقام أحد يومي 23 أو 24 من يوليو المقبل، على أن تنطلق البطولة في 20 من أغسطس.