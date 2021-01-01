رسميًا .. ثنائي سعودي يترشح لجائزة أفضل لاعب واعد في آسيا

ثنائي سعودي مميزة يترشح لجائزة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل لاعب صاعد في عام 2020 وتواجد بها ثنائي سعودي بالقائمة.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن القائئمة التي ضمت 20 اسمًا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب صاعد آسيوي خلال العام الماضي.

وتواجد الثنائي عبدالله الحمدان مهاجم الشباب وعبدالرحمن غريب لاعب الأهلي، ضمن القائمة التي ضمت 20 لاعبًا يتنافسون على اللقب.

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وشارك الثنائي السعودي الصاعد في أكثر من حدث رفقة المنتخبات الوطنية السعودية في مختلف الأعمار حيث شاركا مع المنتخب الأول في كأس الخليج الذي أقيم في قطر.

وتواجد الثنائي أيضًا في تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2021، وظهرا بشكل مميز للغاية جعلتهم ضمن الأفضل.

وسيتم إعلان النتائج النهائية يوم 24 يناير الجاري، بأسماء اللاعبين الفائزين بالجوائز المختلفة، التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.