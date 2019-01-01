رسميا .. تير شتيجن يغيب عن برشلونة في نهائي كأس الملك

أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي، خروج الحارس الألماني تير شتيجن من حسابات المدرب ارنستو فالفيردي لمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بداعي إصابة على مستوى الركبة، على إثرها سيحتاج أسابيع للعودة للتدريبات مرة أخرى.

وكان مدرب الفريق قد أكد في وقت سابق، أنه عازم على الاستعانة بحارسه الألماني في مباراة السبت المقبل، بعدما اعتمد عليه في مباراتي الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد، وذلك عكس إستراتيجيته منذ بداية البطولة، حيث كان يعتمد على الحارس الهولندي سيليسين في الأدوار الإقصائية الأولى.

لكن قبل قليل، نشر موقع النادي ومختلف منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا لإعلان خروج شتيجن من القائمة التي ستخوض نهائي كأس الملك، لعدم قدرته على التعافي من الإصابة التي ألمت به في الركبة، قبل رحلة ملعب "بينتو فيامارين".

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وجاء نص البيان على النحو الأتي "ما زال حارس مرمى برشلونة تير شتيجن لا يشعر بالراحة في ركبته اليمنى، وسيستمر في تلقي العلاج على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتالي فقد تم استبعاده من مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا".

وبذلك، سيضطر فالفيردي للاعتماد على حارس أياكس السابق، لحل معضلة غياب صاحب الـ27 عاما، الذي دافع عن ألوان النادي في 49 مباراة في مختلف مسابقات هذا الموسم.

الجدير بالذكر أنه في حال حقق برشلونة اللقب، سيكون قد احتفظ بالبطولة للمرة الخامسة على التوالي، والـ31 في تاريخه، أكثر من أي نادٍ آخر، بينما يبحث فريق فالنسيا عن لقبه الثامن، بعد تتويجه باللقب 7 مرات من قبل، آخرها كان عام 2008.