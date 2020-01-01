رسمياً .. تياجو يودع بايرن ميونخ قبل الانتقال لليفربول

الصفقة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو

أعلن تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، عن رحيله بشكل رسمي عن صفوف النادي الألماني.

تياجو كان سيدخل في العام الأخير من عقده مع بايرن، لكنه قرر الرحيل عن الفريق ورفض كل محاولات التجديد.

العديد من الصحف الألمانية والإنجليزية، أكدت أن ليفربول حسم التعاقد مع اللاعب الإسباني، في صفقة تصل قيمتها 30 مليون يورو.

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اللاعب قال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "تويتر":"نعم لقد اتخذت القرار الأصعب في مسيرتي، قررت إغلاق هذا الفصل الرائع من حياتي مع بايرن ميونخ بعد 7 سنوات بصفوف الفريق".

وأضاف:"حظيت بالعديد من الأوقات الرائعة والصعبة أيضاً، ولكن الأهم هو وصولي هنا كشاب صغير يمتلك العديد من الأحلام والطموحات وخروجي بعد تحقيقها بشكل كامل".

وتابع:"تعلمت هنا احترام التقاليد الخاصة بالنادي، وحان وقت الوداع، لكن لا يمكن نسيان الفترة التي قضيتها وكل اللحظات الرائعة التي عشتها في المدينة ومع الجمهور الذي عاملني بأفضل طريقة ممكنة كفرد من العائلة".

Für immer dankbar, @fcbayern ! Bayern wird immer ein Stück Heimat für mich sein. #MiaSanMia ❤️ pic.twitter.com/aFlWADLvFQ — Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020

واستكمل:"قراري جاء من ناحية رياضية بحتة، للبحث عن بعض التحديات الأخرى في مكان جديد ولكن بايرن سيظل بيتي للأبد".

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يذكر أن صاحب الـ29 سنة انضم لبايرن من برشلونة في 2013 مقابل 25 مليون يورو، وحقق العديد من البطولات أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا و7 ألقاب بالدوري الألماني.