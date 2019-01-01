رسمياً - تياجو موتا مدرباً لجنوى

المهمة الأولى من نوعها..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن جنوى الإيطالي عن تعيين تياجو موتا لاعب الوسط السابق مدرباً للفريق.

جاء ذلك بعد مرور 8 أسابيع من الكالتشيو، حيث وقع موتا عقداً حتى يونيو 2020.

وقال النادي في بيانه:"نادي جنوى للكريكيت وكرة القدم يعلن إسناد إدارة الفريق الأول إلى تياجو موتا، اللاعب السابق للنادي في موسم 2008-2009 والمخضرم في ماضي باريس سان جيرمان".

وأضاف:"موتا أدار الحصة التدريبية اليوم، وسيتم تقديمه للإعلام يوم الأربعاء 23 أكتوبر في الثانية والنصف ظهراً".

وستكون تلك هي المهمة التدريبية الأولى لموتا على هذا المستوى، حيث سبق له تدريب فريق باريس سان جيرمان تحت 19 عاماً.

يذكر أن اللاعب الإيطالي ذو الأصول البرازيلية، قد لعب في صفوف برشلونة وإنتر ميلان أيضاً.