الانتقالات
الانتقالات

رسمياً - توديبو ينتقل إلى برشلونة بشكل فوري

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FC Barcelona
البلوجرانا ينهي صفقة جديدة في الدفاع..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن برشلونة الإسباني عن تعاقده مع جان كلير توديبو لاعب تولوز الشاب بشكل فوري، عوضاً عن الاتفاق السابق بانتقاله في نهاية الموسم.

 

وكان عقد توديبو -19 عاماً- ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالفعل اتفق مع برشلونة على الانتقال بنهاية عقده.

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ولكن بعد التفاوض بين الناديين، أعلن البلوجرانا بشكل رسمي عن ضمه للاعب في آخر أيام سوق الانتقالات.

وسيتم تقديم توديبو غداً كلاعب لبرشلونة، حيث سيرتدي القميص رقم 6 الذي خلى برحيل دينيس سواريز معاراً إلى آرسنال الإنجليزي.

وسيوقع اللاعب عقداً يمتد لأربعة أعوام ونصف، حتى نهاية موسم 2022-2023، لينضم كثاني الصفقات الدفاعية بعد جيسون موريو القادم من فالنسيا على سبيل الإعارة.

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