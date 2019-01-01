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رسميًا | توتنهام يمدد عقد ألدرفيلد ويحرم مانشستر يونايتد من ضمه

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نادي توتنهام فعّل بند تمديد عقد ألدرفيلد ولن يرحل بنهاية الموسم الجاري

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تفعيل بند تمديد عقد توبي ألدرفيلد لعام إضافي لينتهي في صيف 2020.

ألدرفيلد كان أحد المطلوبين في مانشستر يونايتد حال انتهاء عقده في 2019 ورحيله بالمجان.

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وقال السبيرز في بيان رسمي إنّ النادي فعّل بند التمديد لعام إضافي وألدرفيلد مستمر حتى يونيو 2020. مما يعني أنّ اللاعب لا يحق له التفاوض مع أي نادي في الوقت الحالي.

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وانضم البلجيكي لصفوف توتنهام في 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد وشارك في 135 مباراة، كما لعب موسم 2014-2015 في ساوثامبتون على سبيل الإعارة.

توتنهام سبق وجدد عقد يان فيرتونخين أيضًا لعام إضافي بالطريقة ذاتها.

وقد يوافق السبيرز على بيع اللاعب بنهاية الموسم الجاري ولكن بمقابل مادي بدلًا من رحيله مجانًا.

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