رسميًا | توتنهام يمدد عقد ألدرفيلد ويحرم مانشستر يونايتد من ضمه

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تفعيل بند تمديد عقد توبي ألدرفيلد لعام إضافي لينتهي في صيف 2020.

ألدرفيلد كان أحد المطلوبين في مانشستر يونايتد حال انتهاء عقده في 2019 ورحيله بالمجان.

وقال السبيرز في بيان رسمي إنّ النادي فعّل بند التمديد لعام إضافي وألدرفيلد مستمر حتى يونيو 2020. مما يعني أنّ اللاعب لا يحق له التفاوض مع أي نادي في الوقت الحالي. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

جول 25 - رسمياً | محمد صلاح أفضل لاعب عربي للعام الثاني على التوالي

جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

وانضم البلجيكي لصفوف توتنهام في 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد وشارك في 135 مباراة، كما لعب موسم 2014-2015 في ساوثامبتون على سبيل الإعارة.

The Club can confirm that we have activated the option to extend @AlderweireldTob’s contract until 2020. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 4, 2019