رسميًا - توتنهام يعلن التعاقد مع سيسينيون من صفوف فولهام

نادي توتنهام هوتسبير يعلن التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب راين سيسينيون من صفوف فولهام لمدة خمس سنوات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي توتنهام هوتسبير اللندني عن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي الشاب راين سيسينيون نجم فريق فولهام بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق فورًا ولمدة خمس سنوات.

⭐️لويز إلى آرسنال

⭐️الدبابة لوكاكو إلى إنتر

⭐️توتنهام يقترب من خطف ديبالا



بكل تأكيد الساعات الأخيرة من نهاية الميركاتو الصيفي في البريميرليج قد نشاهد تطورات ومفاجآت جديدة ! ✍️

تابعوا تغطيتنا المباشرة..👇https://t.co/JxZUi5GVdD#ميركاتو_جول pic.twitter.com/04xpMBsnSS — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2019

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فسيسينيون قد انضم لتوتنهام مقابل ٢٥ مليون جنيه استرليني كانت قيمة العرض الأخير الذي قدمه السبيرز لفولهام.

ويلعب سيسينيون في مركز الظهير الأيسر وقدم مستويات مميز رفقة فريق فولهام في الموسم الماضي بذلك المكان حيث سجل هدفين وصنع ستة أهداف.

بعد مانشستر - ديبالا يرفض أيضاً توتنهام

ولم يكن فريق توتنهام هو الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب بحسب تقارير صحفية عديدة حيث ارتبط اسمه بأكثر من نادي إنجليزي آخر.

جدير بالذكر أن الصفقة هي الثانية فقط لصالح فريق توتنهام هذا الصيف بعدما ضم تانجاي ندومبيلي من ليون مقابل ٦٠ مليون يورو، في المقابل رحل عنه تريبيه ويورنتي ويانسن.