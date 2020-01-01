رسميًا | توتنهام يعلن التعاقد مع ريجيلون

لاعب ريال مدريد يرتدي القميص رقم 3

أعلن نادي توتنهام إتمام صفقة التعاقد مع سيرخيو ريجيلون من صفوف ريال مدريد لدعم الجهة اليسرى.

ريجيلون قضى الموسم الماضي معارًا إلى صفوف إشبيلية وحقق مع الفريق الأندلسي بطولة الدوري الأوروبي.

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وكان مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب لكن جوزيه مورينيو تدخل وأقنع الموهبة الإسبانية بتمثيل توتنهام.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from !#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd — Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

صاحب الـ23 عامًا شارك مع الفريق الأول لريال مدريد في موسم 2018-2019 إلا أنّ زين الدين زيدان لم يقتنع به ووافق على إعارته خاصة بعد التعاقد مع فيرلاند ميندي.

وانضم ريجيلون إلى منتخب إسبانيا وشارك في مباراة أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية مطلع الشهر الجاري.

وبجانب ريجيلون، يقترب توتنهام من إتمام صفقة جاريث بيل من ريال مدريد ليعود النجم الويلزي إلى الفريق الذي شهد تألقه في بداية مسيرته الكروية.

جدير بالذكر أنّ توتنهام تعاقد مع مات دوهيرتي من صفوف وولفرهامبتون لدعم الفريق على الرواق الأيمن.