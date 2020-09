رسميًا | توتنهام يعلن التعاقد مع ريجيلون

أعلن نادي توتنهام إتمام صفقة التعاقد مع سيرخيو ريجيلون من صفوف ريال مدريد لدعم الجهة اليسرى.

ريجيلون قضى الموسم الماضي معارًا إلى صفوف إشبيلية وحقق مع الفريق الأندلسي بطولة الدوري الأوروبي.

وكان مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب لكن جوزيه مورينيو تدخل وأقنع الموهبة الإسبانية بتمثيل توتنهام.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from !#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd