رسميًا | توتنهام يطلب من روز إيجاد فريق آخر

داني روز قريب من مغادرة السبيرز خلال الصيف الجاري

استبعد نادي توتنهام داني روز من بعثته المتجهة إلى الصين وسنغافورة للفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وذكر السبيريز في بيان رسمي القائمة النهائية والتي تتجه إلى مدينتي شنجهاي وسنغافورة لن تشمل داني روز وكيران تربيير.

وأوضح البيان أن غياب روز جاء ليتمكن اللاعب من التفاوض مع ناديه الجديد وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على فيسنتي يانسن.

وغاب تربيير عن القائمة دون الكشف عن التفاصيل، إلا أنّ التقارير الصحفية تؤكد اقترابه من أتلتيكو مدريد.

وتواجد الدولي الإنجليزي في مدينة مدريد صباح اليوم، الأربعاء، مما يرجح اقترابه من التوقيع مع الروخي بلانكوس.