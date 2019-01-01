الكأس الوطني الأمريكي

رسميًا | توتنهام يطلب من روز إيجاد فريق آخر

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
داني روز قريب من مغادرة السبيرز خلال الصيف الجاري

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استبعد نادي توتنهام داني روز من بعثته المتجهة إلى الصين وسنغافورة للفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وذكر السبيريز في بيان رسمي القائمة النهائية والتي تتجه إلى مدينتي شنجهاي وسنغافورة لن تشمل داني روز وكيران تربيير.

وأوضح البيان أن غياب روز جاء ليتمكن اللاعب من التفاوض مع ناديه الجديد وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على فيسنتي يانسن.

اختيارات المحررين

وغاب تربيير عن القائمة دون الكشف عن التفاصيل، إلا أنّ التقارير الصحفية تؤكد اقترابه من أتلتيكو مدريد.

وتواجد الدولي الإنجليزي في مدينة مدريد صباح اليوم، الأربعاء، مما يرجح اقترابه من التوقيع مع الروخي بلانكوس.

إغلاق