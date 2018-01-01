رسميًا | توتنهام يجدد عقد فيرتونخين

السبيرز فعّل بند تمديد عقد فيرتونخين لعام إضافي. تعرف على التفاصيل

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تفعيل بند تمديد عقد يان فيرتونخين، مدافع الفريق، لعام إضافي لينتهي في 2020.

فيرتونخين امتلك عقدًا ينتهي في يونيو المقبل وكان يستطيع التفاوض مع أي فريق في يناير.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ فيرتونخين مستمر مع الفريق حتى يونيو 2020.

The Club can confirm that we have activated the option to extend @JanVertonghen’s contract until 2020.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 18, 2018

البلجيكي لعب 264 مباراة بقميص توتنهام منذ انضمامه إلى صفوف السبيرز في 2012.

وأصبح فيرتونخين أكثر لاعب بلجيكي في تاريخ توتنهام بالدوري الإنجليزي بواقع 110 مباراة.

وتواجد يان في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي.