النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

رسميًا | توتنهام يجدد عقد فيرتونخين

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
السبيرز فعّل بند تمديد عقد فيرتونخين لعام إضافي. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تفعيل بند تمديد عقد يان فيرتونخين، مدافع الفريق، لعام إضافي لينتهي في 2020.

اختيارات المحررين

فيرتونخين امتلك عقدًا ينتهي في يونيو المقبل وكان يستطيع التفاوض مع أي فريق في يناير.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ فيرتونخين مستمر مع الفريق حتى يونيو 2020.

البلجيكي لعب 264  مباراة بقميص توتنهام منذ انضمامه إلى صفوف السبيرز في 2012.

وأصبح فيرتونخين أكثر لاعب بلجيكي في تاريخ توتنهام بالدوري الإنجليزي بواقع 110 مباراة.

وتواجد يان في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي.

الموضوع التالي:
كأس مصر - بتروجيت يقصي الجزيرة ويصعد لربع النهائي
الموضوع التالي:
لجنة الانضباط توقف حسين عبد الغني بسبب سلوك غير أخلاقي
الموضوع التالي:
إنفانتينو: ما تفعله قطر لمونديال 2022 لم أره يحدث في أوروبا أو أي كأس عالم سابق
الموضوع التالي:
إيمري: إقالة مورينيو.. ليست أخبار سعيدة!
الموضوع التالي:
نهائي كأس العالم للأندية 2018 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز
إغلاق