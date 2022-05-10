وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، على الشكل النهائي والجديد لدوري أبطال أوروبا اعتبارًا من موسم 2024-2025 والذي اشتمل على عدد من التغييرات الجذرية على نظام البطولة.

التعديلات تتضمن كجزء أساسي وأولي إلغاء دور المجموعات بنظامه الاعتيادي، ورفع عدد الفرق المشاركة في البطولة.

تتضمن التعديلات أيضًا تغيير بعض التفاصيل ذات العلاقة بمصب الأندية المغادرة لبطولة دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي، ومن الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

أول التعديلات تمثل في إلغاء نظام المجموعات واستبداله بمجموعة واحدة تضم كل الفرق التي يرتفع عددها من 32 فريقًا إلى 36 فريقًا، بواقع 4 فرق إضافية.

ما هي أبرز تعديلات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر؟

يخوض كل فريق 8 مباريات بنظام الذهاب والعودة، وبناء على تلك المباريات الثامنة التي تحددها معايير التصنيف والاقتراع، يتم ترتيب المجموعة بعد انتهاء المباريات جميعًا ويتم تحديد المقاعد بناء على النحو التالي:-

- الفرق أصحاب المراكز من 1-8 تتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 وتخوض مباراة العودة على أرضية ميدانها.

- الفرق أصحاب المراكز من 9-24 تخوض فيما بينها مباريات ذهاب وعودة إقصائية بعد إجراء قرعة، لتحديد الفرق الثمانية المشاركة في باقي مقاعد دور الستة عشر.

- تغادر الفرق أصحاب المراكز من 24-32 البطولة تمامًا ولا تتأهل إلى الدوري الأوروبي بعد ذلك، عكس ما يحدث مع مغادري دوري أبطال أوروبا حاليًا إذ يذهب بعضهم إلى الدوري الأوروبي، وهو ما تم تعديله أيضًا بالنسبة للراحلين من الدوري الأوروبي الذين لن يكون بمقدورهم المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتستمر مباريات دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع لتتماشى مع الرزنامة المحلية لكل دوري، فيما عدا المباراة النهائية التي تجري لها جدولة منفصلة.

لماذا قام الاتحاد الأوروبي بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا؟

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وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين عن هذا التطوير: "لقد أظهرنا بوضوح أننا ملتزمون تمامًا باحترام قيم الرياضة والجدارة، واتخذنا تلك القرارات بعد الاستماع لأفكار الجماهير واللاعبين والمدربين والاتحادات المحلية والأندية ومسؤولي البطولات بهدف إيجاد أفضل الحلول لتطوير كرة القدم الأوروبي".

وأضاف: "الشكل الجديد يحقق التوازن المطلوب للبطولة، ويجعل البطولة تتمتع بإيرادات قوية ويمنح كرة القدم ذات الشعبية الكبيرة في قارتنا جاذبية كبرى".

إجهاض لمشروع دوري السوبر الأوروبي؟

قبل أيام قليلة، أدلى تشيفرين بتصريحات قال فيها إنه لم يعد يفكر في تحدي مشروع دوري السوبر الأوروبي، معبرًا عن أن الكرة الأوروبية قد لفظته تمامًا، ولكن يبدو أن السلوفيني كان يخطط لتوجيه الضربة القاضية للمشروع الذي لا يزال كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس متشبثين بإقامته.

الفكرة الرئيسة في ترويج دوري السوبر الأوروبي لدى الفرق التي دعت لتأسيسه، كانت زيادة عدد المباريات في المسابقة وربط مشجع كرة القدم الأوروبية بشكل أكبر بالمسابقة الأوروبية الأبرز، "يويفا" هنا يضيف نحو 100 مباراة زائدة عما كان يحدث في النسخ الاعتيادية للمسابقة من أجل إنهاء هذه الفكرة البراقة لدوري السوبر الأوروبي.

وبينما كان دوري السوبر الأوروبي يرتكز على 12 فريقًا أساسيًا وفرقًا أخرى تأتي عن طريق المداورة، بدا واضحًا أن "يويفا" درس ذلك النموذج الذي يفتقر إلى كثير من العدالة، وبات مستعدًا لتحسين نظام دوري السوبر الأوروبي، تشيفرين يبدو أنه وجه الضربة القاصمة لمشروع دوري السوبر الأوروبي بالفعل.

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