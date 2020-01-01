رسميًا .. تعيين المستشار أحمد بكري رئيسًا للزمالك

المستشار أحمد بكري رئيسًا للجنة المؤقتة التي ستدير نادي الزمالك.

قررت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تعيين المستشار أحمد البكري، لرئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير شؤون نادي الزمالك، بعد إيقاف مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور.

وزارة الرياضة اتخذت قرارًا بإيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية، كما تم استبعاد المجلس بشكل مؤقت لحين انتهاء تحقيقات النيابة العام، وما ستسفر عنه النتائج.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا، بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة التي ستدير نادي الزمالك، حيث أعلنت عن اختيار المستشار أحمد بكري محمد حميدة، لرئاسة النادي بشكل مؤقت.

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ويتواجد في عضوية اللجنة المؤقتة، الثنائي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف، والمحامي العام الأول محمد سيد عطية علي أحمد.

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وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالآتي:

في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك، وإحالته للنيابة العامة، فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري، ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلاً من:

السيد القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

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السيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

السيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.