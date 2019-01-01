رسمياً – تعديل موعد مباراة الأهلي والنجوم بسبب الزمالك

لجنة المسابقات تعدل موعد مباراة الأهلي ومباراة الاتحاد والإسماعيلي بدون جماهير

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الأهلي والنجوم في الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره النجوم في الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري، مساء الأحد القادم.

وسُتقام المباراة في تمام السابعة مساءً بدل من الثامنة والربع، وستظل كما هي على ملعب بتورسبورت، كي لا تتعارض مع موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي.

ويحل الزمالك ضيفاً على النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساً يوم الأحد في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، على الملعب الأوليمبي في سوسة.

تعديل موعد مباراة النجوم والأهلي.. والاسماعيلي والاتحاد بدون جمهور ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/7zGgVNLqyE — EFA.eg (@EFA) May 2, 2019

كما قررت اللجنة أيضاً، إقامة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس مصر بدون حضور جماهيري، في تمام الخامسة مساءً على ملعب المقاولون العرب.

ولحساب الجولة الـ 30 يواجه بيرامديز نظيره المصري، على ملعب في الخامسة والنصف مساءً من يوم الأحد أيضاً.

رسمياً – تشافي يعلق حذاءه ويتجه إلى عالم التدريب

ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 64 نقطة، وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن بيراميدز صاحب المركز الأول، بعد لعب الأهلي 28 مباراة وبيراميدز 30 مباراة.