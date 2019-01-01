رسميًا - تطبيق تقنية الفيديو في كأس أمم أفريقيا من دور ربع النهائي

الفار لم يظهر من قبل على مدار تاريخ البطولات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، تطبيق تقنية الفيديو في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، لأول مرة في تاريخها.

البطولة من المقرر أن تستضيفها بلاد الفراعنة في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.

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وأوضح سوليمان وابيري؛ رئيس لجنة الحكام بالكاف، أن تقنية الفيديو ستكون حاضرة بالبطولة الأفريقية بدايةً من دور ربع النهائي، سعيًا وراء تقليل الأخطاء التحكيمية وضمان العدالة الكاملة.

جاء إعلان لجنة الحكام خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء، في جيبوتي.

يذكر أن تقنية الفيديو طُبقت من قبل في كأس أمم أفريقيا 2018، ونهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، بجانب السوبر الأفريقي 2018.

ومن المقرر أن تُفتتح كان 2019 بمواجهة منتخب مصر أمام نظيره الزيمبابوي في 21 يونيو، على استاد القاهرة الدولي.