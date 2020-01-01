رسميًا .. تشيلسي يعلن ضم تشيلويل من ليستر سيتي

تشيلويل صفقة تشيلسي الجديدة مقابل 50 مليون باوند

أعلن نادي تشيلسي رسميًا التعاقد مع النجم الإنجليزي بن تشيلويل قادمًا من ليستر سيتي في صفقة ستكلف خزائن البلوز 50 مليون جنيه استرليني.

وكان تشيلسي قد قام بالعديد من الصفقات الكبرى هذا الصيف من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل الموسم الجديد، بعد الصيف الماضي الذي منع فيه الفريق من التعاقدات.

ووقع الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عامًا عقدًا مدته خمس سنوات مع البلوز بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع الثعالب هذا الأسبوع وحسموا كل شيء.

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وقال تشيلويل لموقع النادي الرسمي على الإنترنت عقب إتمام الصفقة: "أنا سعيد بالانضمام إلى تشيلسي في هذا الوقت المثير للغاية بالنسبة للنادي"

وأضاف: "أنا أتطلع إلى أن أكون جزءًا من هذا الفريق الشاب الديناميكي بقيادة فرانك لامبارد حيث نتحدى للحصول على الألقاب والتتويجات في الموسم المقبل"

وتابع: "لا أستطيع الانتظار لبدء الرحلة ولعب المباراة الأولى مع الفريق، وآمل ألا يمر وقت طويل قبل أن نلعب أمام جماهير تشيلسي في ستامفورد بريدج"

ومن المفترض أن تكون هناك المزيد من الصفقات بالنسبة لتشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث اقترب النجم الألماني كاي هافيرتس من الانتقال إلى البلوز بعد الاتفاق مع إدارة ليفركوزن.

وفي الوقت ذاته، من المقرر أن يعلنوا عن التعاقد مع المدافع مالانج سار البالغ من العمر 21 عامًا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نيس في نهاية موسم 2020، لتتواصل تعزيزات تشيلسي.

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يذكر أن تشيلسي قد تعاقد من قبل مع حكيم زياش من أياكس الهولندي وتيمو فيرنر من لايبزيج الألماني، لتتواصل تعزيزات البلوز قبل بداية الموسم الجديد والتي تمنحه فرصة للمنافسة على الألقاب محليًا وأوروبيًا تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.