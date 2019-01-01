رسمياً - تشيلسي يعلن رحيل زولا

بحثاً عن تجربة جديدة في منصب الرجل الأول

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن رحيل جيانفرانكو زولا مساعد المدرب السابق ماوريسيو ساري.

البلوز وقع اختيارهم على فرانك لامبارد لخلافة ساري، ليقرر زولا إنهاء رحلته مع البلوز بحثاً عن تجربة جديدة.

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وجاء ذلك وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للفريق اللندني، ليصبح منصب المدرب المساعد شاغراً في هذه اللحظة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يرحل فيها زولا عن تشيلسي، حيث سبق وأن ارتدى قميص النادي، وحصل على أفضل لاعب بتاريخ البلوز في 2003.

Thanks for everything, Gianfranco. 💙 — FC (@ChelseaFC) July 4, 2019

وساهم الإيطالي مع زولا في حصول الفريق على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالإضافة للحصول على لقب الدوري الأوروبي.

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ومن المتوقع أن يبحث زولا عن وظيفة جديدة له هذا الصيف بدور الرجل الأول، وسط أنباء حول تلقيه بعض العروض من أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.