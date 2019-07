رسمياً - تشيلسي يعلن رحيل زولا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن رحيل جيانفرانكو زولا مساعد المدرب السابق ماوريسيو ساري.

البلوز وقع اختيارهم على فرانك لامبارد لخلافة ساري، ليقرر زولا إنهاء رحلته مع البلوز بحثاً عن تجربة جديدة.

رسمياً | لامبارد مدرباً لتشيلسي الموسم المقبل

وجاء ذلك وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للفريق اللندني، ليصبح منصب المدرب المساعد شاغراً في هذه اللحظة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يرحل فيها زولا عن تشيلسي، حيث سبق وأن ارتدى قميص النادي، وحصل على أفضل لاعب بتاريخ البلوز في 2003.

Thanks for everything, Gianfranco. 💙