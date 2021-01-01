رسميًا .. تشيلسي يعلن التعاقد مع توماس توخيل

رحلة جديدة للمدرب الألماني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن تعاقده مع المدرب الألماني توماس توخيل بدلًا من المدرب المقال فرانك لامبارد.

تشيلسي أعلن مؤخرًا عن إقالة لامبارد، بسبب النتائج المحبطة على مستوى الدوري الإنجليزي والخلافات مع بعض اللاعبين، لتنتهي رحلة النجم السابق للفريق كمدرب للبلوز.

وعلى الجانب الآخر أعلن النادي اللندني عبر موقعه الرسمي، عن تعيين توخيل لمدة عامين ونصف، بداية من شهر يناير الجاري.

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ويكون بذلك توخيل هو أول ألماني يعمل كمدرب لتشيلسي، بعد أن قاد باريس سان جيرمان للفوز بأربعة ألقاب وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعود الألماني للعمل مرة أخرى مع كريستيان بوليسيتش جناح البلوز الذي سبق أن عمل معه في بوروسيا دورتموند، وتياجو سيلفا مدافعه السابق في باريس سان جيرمان.

Welcome to , Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

وقال توخيل بعد تعيينه:"أود أن أشكر نادي تشيلسي على ثقتهم بي وبطاقمي، لدينا جميعًا احترام كبير لعمل فرانك لامبارد والإرث الذي صنعه في تشيلسي".

وأضاف:"لا أطيق الانتظار لمقابلة فريقي الجديد والمنافسة في الدوري الأكثر إثارة في كرة القدم على مستوى العالم".

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ومن المقرر أن يتواجد توخيل في تدريبات تشيلسي، غدًا الأربعاء، للمشاركة في استعدادات الفريق لمواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.