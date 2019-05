رسمياً - تشيلسي يعلن التجديد لديفيد لويز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تجديد عقد مدافع البرازيلي ديفيد لويز، ليبقى مع النادي لمدة موسمين آخرين.

عقد لويز كان سينتهي مع تشيلسي في يونيو المقبل، ليصبح وقتها لاعباً حراً يحق له الانتقال لأي فريق آخر.

وبعد حجزه مكاناً أساسياً بتشكيل المدرب ماوريسيو ساري هذا الموسم، قرر الإيطالي الحفاظ على خدمات المدافع المخضرم.

.@DavidLuiz_4: ‘I’m so happy to be here. I love this club.’ 💙 pic.twitter.com/CPTbbWcyTX