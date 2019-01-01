رسمياً - تشيلسي يعلن التجديد لديفيد لويز

بعد حوالي 24 ساعة من التأهل لنهائي الدوري الأوروبي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تجديد عقد مدافع البرازيلي ديفيد لويز، ليبقى مع النادي لمدة موسمين آخرين.

عقد لويز كان سينتهي مع تشيلسي في يونيو المقبل، ليصبح وقتها لاعباً حراً يحق له الانتقال لأي فريق آخر.

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وبعد حجزه مكاناً أساسياً بتشكيل المدرب ماوريسيو ساري هذا الموسم، قرر الإيطالي الحفاظ على خدمات المدافع المخضرم.

.@DavidLuiz_4: ‘I’m so happy to be here. I love this club.’ 💙 pic.twitter.com/CPTbbWcyTX — FC (@ChelseaFC) May 10, 2019

وأعلن الموقع الرسمي للبلوز عن تلك الأنباء مساء اليوم الجمعة، بعد 24 ساعة من تأهل الفريق لنهائي الدوري الأوروبي لمواجهة أرسنال.

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وقال لويز عقب تجديده لتشيلسي: سعيد جداً بالبقاء هنا حتى 2021 لحبي الشديد لهذا النادي، وأتطلع لبذل كل ما أملك من أجل الفريق".

وتعتبر هذه الفترة الثانية لصاحب الـ32 عاماً في تشيلسي، حيث انتقل للفريق قادماً من بنفيكا في 2011، قبل الانتقال لباريس سان جيرمان في 2014 والعودة مرة أخرى بصيف عام 2016.