رسمياً .. تشيلسي يجدد عقد توموري أربع سنوات

تشيلسي يكافئ مدافعه الشاب على مستوياته المميزة هذا الموسم

كافأت إدارة تشيلسي، مدافع الفريق الشاب فيكايو توموري، على مستوياته هذا الموسم بتجديد عقده خمس سنوات.

النادي اللندني، أعلن اليوم عبر موقع الرسمي، تجديد عقد المدافع الإنجليزي صاحب الـ 21 عاماً، لخمس سنوات لينتهي في صيف 2024.

ومن جانبه قال توموري عقب تجديد العقد: "هذه لحظة فخر بالنسبة لي ولعائلتي، لقد كنت في النادي منذ السابعة من عمري لهذا لا أعرف غير البلوز".

وواصل: "اليوم تحقق حلماً جديداً تجديد العقد خمس سنوات، أنا سعيد لأن النادي يؤمن بي وبقدراتي".

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اللاعب الشاب خاض عدة تجارب إعارة قبل أن يصبح من التشكيلة الأساسية للبلوز، كان آخرها الموسم الماضي في فريق ديربي كاونتي مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الحالي.

جدير بالذكر أن توموري شارك مع تشيلسي في 16 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم سجل خلالها هدفاً وحيداً، كما شارك مع منتخب بلاده لأول مرة.