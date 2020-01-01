رسميًا.. تشيتشاريتو ينتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي

تشتشاريتو إلى أمريكا.. اللاعب الأهم من إبراهيموفيتش وروني هناك

أعلن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي رسميًا ضم المهاجم الدولي المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وخاض المهاجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد تجربة قصيرة لمدة 6 أشهر فقط مع الفريق الأندلسي، تلك التي لم يكتب لها النجاح.

وحول الصفقة، لم يعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي رسميًا عن القيمة المادية، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية ترجح أنها الأغلى في تاريخ النادي.

وعلى الرغم من أن النادي قد ضم ديفيد بيكهام من قبل وواين روني وزلاتان إبراهيموفيتش، إلا أن التعاقد مع تشيتشاريتو قد يكلف النادي أموالًا أكثر.

والسبب في ذلك هو الشعبية الكبرى للمهاجم المكسيكي في أمريكا الشمالية، تلك التي تتخطى جميع اللاعبين فيما عدا كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وسيجاور تشيتشاريتو مواطنه جوناثان دوس سانتوس في لوس أنجلوس جالاكسي، اللاعب الذي كان له دورًا كبيرًا في إقناع المهاجم المكسيكي بالانتقال إلى الفريق الأمريكي حسب ما قال بنفسه.

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد رحل عن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية بعد نهاية عقده معهم في صفقة انتقال حر.