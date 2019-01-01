رسميًا - تشيتشاريتو يعود إلى إسبانيا من بوابة إشبيلية

تشيتشاريتو من ويست هام يونايتد إلى إشبيلية ليكمل صفقات الفريق الأندلسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن إشبيلية رسميًا التعاقد مع المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" قادمًا من ويست هام يونايتد الإنجليزي.

ولم يشارك النجم المكسيكي مع الهامرز خلال الموسم الماضي في أغلب المباريات بسبب عدم اقتناع المدرب مانويل بيليجريني بالمردود الذي يقدمه.

ولم تصل العديد من العروض لويست هام يونايتد من أجل ضم تشيتشاريتو، في الوقت الذي بحث فيه الفريق الإنجليزي عن عرض مناسب للاعبه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وسينضم مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباير ليفركوزن السابق إلى الفريق الأندلسي مقابل 8 ملايين يورو فقط.

وكان تشيتشاريتو مرشحًا للانضمام إلى أحد أندية الدوري الصيني، وإما لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في الوقت الذي كان يريد فيه اللاعب استمرار رحلته في القارة العجوز.

تشيتشاريتو يصل إلى إسبانيا تمهيداً لانتقاله إلى إشبيلية

يذكر أن "تشيتشاريتو" قد بدأ مسيرته الاحترافية عام 2006 في نادي جوادالاخارا، لينتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2010.