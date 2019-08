رسمياً | تشامبرلين يجدد عقده مع ليفربول حتى 2023

أعلن ليفربول الإنجليزي عن توقيع لاعبه أليكس أوكسليد تشامبرلين لعقد جديد طويل الأمد، ينتهي في يونيو 2023.

وقال تشامبرلين لموقع ليفربول الرسمي عقب التجديد:"أنا متحمس للغاية، من الجيد أن ننهي هذا الأمر لأمدد وقتي هنا".

وأضاف:"أشعر أني غبت لعام كامل، وهو ما حدث بالفعل، لذلك أنا سعيد بإمكانية توقيعي على هذا العقد، أعتقد أنها فرصة للتعويض عن هذا العام".

وكان تشامبرلين قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في ابريل 2018، والتي أبعدته حتى نهايات الموسم الماضي.

✍️🔴@Alex_OxChambo has signed a new long-term deal with the Reds 🙌 pic.twitter.com/xLw0AZlOJs