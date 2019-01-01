رسميًا .. تركي الخضير يقود مباراة الأهلي وضمك مع عودة التحكيم السعودي

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد قرر إعادة تعيين الحكام المحليين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تنطلق اليوم.

وشهدت الأسماء التي تم الكشف عنها عودة التحكيم السعودي لمباريات البطولة المحلية، حيث تشهد مباراة الأهلي وضمك مساء اليوم تواجد طاقم تحكيم سعودي.

ومن المنتظر أن يقود المباراة الحكم الدولي تركي الخضير ويعاونه كلاً من محمد البكري وخلف الشمري وحكم رابع شكري الحنفوش.

وتقرر أن يكون حكم تقنية الفيديو هو الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، ومساعد حكم الفيديو هو الحكم المحلي محمد الهويش.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد قرر إعادة تعيين الحكام المحليين لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر الاتحاد بيانًا منذ أيام قال فيه إنه قرر إعادة الحكم السعودي إلى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الجولات المقبلة، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

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