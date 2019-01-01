رسميًا - تركي آل الشيخ يعلن رحيله عن بيراميدز

المستثمر السعودي يستعد لتجربة جديدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، رحيله عن النادي، بعد موسم وحيد قضاه مستثمرًا في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أنها كانت تجربة ممتعة.

الإعلامي مدحت شلبي كان قد كشف منذ يومين، عن قيام آل الشيخ ببيع النادي بالفعل دون الكشف عن المالك الجديد. (طالع التفاصيل)

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل … كانت تجربة ممتعة ولتجربة أخرى إن شاء الله".

قبلها كان المستثمر السعودي قد كشف عن خوضه تجربة جديدة تحت مسمى "الأسيوطي الجزء الثاني"، في مكان آخر غير الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الكتيبة الزرقاء من الفرق القلائل التي قامت بإنهاء موسمها الكروي، حيث جمعت 70 نقطة من 34 مباراة، لتخرج من المنافسة على لقب الدوري إلا أنها ضمنت احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، لتشارك الموسم المقبل في إحدى بطولتي دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

وكان آل الشيخ قد أعلن منذ أيام، إنهائه خطة الموسم المقبل مع مجلس الإدارة، وقيامه بدراسة ملفات عدد من المدربين، للتعاقد مع أحدهما خلفًا للأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للفريق.