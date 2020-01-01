رسميًا .. تحديد موعد ومكان قمة الزمالك والأهلي بالدوري المصري

تعرف على موعد القمة القادمة.

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري، برئاسة مازن مرزوق، عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وينطلق الدوري المصري الممتاز 2020-2021 يوم 11 ديسمبر الجاري، حيث أوقعت القرعة الأهلي في مواجهة الزمالك، بالجولة الرابعة ضمن منافسات البطولة.

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وأعلنت لجنة المسابقات، عن إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي على ملعب استاد الجيش، ببرج العرب في مدينة الأسكندرية، يوم 28 ديسمبر.

يأتي ذلك بعدما قامت لجنة المسابقات، بالإعلان عن مواعيد وملاعب أول 7 جولات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتجدد اللقاء بين الزمالك والأهلي، بعد أن تواجه الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، يوم 27 نوفمبر الماضي، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفارس الأبيض الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في مواجهة الدور الثاني، بعد انسحاب الفريق الأبيض في مواجهة الدور الأول.