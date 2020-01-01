رسميًا | تحديد موعد عودة الدوري الإيطالي

وأخيرًا سنرى جنة كرة القدم..

أعلنت رابطة السيري آ بالتشاور مع الاتحاد الإيطالي عن تحديد موعد عودة منافسات الكالتشيو، على أن يتم اعتماده بمجرد موافقة الحكومة الإيطالية على عودة النشاط من جديد.

منافسات جنة كرة القدم توقفت منذ الأسابيع الأولى لشهر مارس بعدما غزا فيروس كورونا أرجاء البلاد، وبعد استقرار الحالة نسبيًا في الفترة الماضية، يسعى الاتحاد لعودة المسابقات لتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة المتوقعة حال الإلغاء.

وكانت الحكومة الإيطالية قد منحت الأندية موافقتها على العودة إلى التدريبات الفردية الأسبوع الماضي، قبل أن توافق اليوم الأربعاء على التدريبات الجماعية بدايةً من يوم الإثنين المقبل.

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وبحسب الإعلان، فإن الموعد المقترح لعودة منافسات الدوري الإيطالي هو يوم 13 يونيو المقبل، والآن، بات الأمر على طاولة الحكومة الإيطالية والتي ستقرر إما بالموافقة أو التأجيل لموعد آخر، تمامًا كما كان السيناريو في حالة الدوري الألماني بالأسابيع الماضية.

الحكومة الإيطالية سبق وأن أعلنت أنه في حالة اكتشاف أي إصابة بكورونا للاعب أو أحد أفراد الطاقم التدريبي والإداري، فيتم عزل الفريق بأكمله لمدة أسبوعين، وإلا فسيتم إلغاء الموسم .

ساندرا زامبا، وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، خرجت بتصريحات مهمة عن ذلك، إذ قالت "إذا مرض أحدهم، فإن الحجر الصحي للجميع وإلا سنعود إلى تعليق كل شيء.".

"كل شيء سيقف، بلا شك إذا لم يتم الالتزام بالحجر الصحي كما هو مقرر، ستتوقف البطولة أيضًا."

الجدير بالذكر أن إيطاليا هي أحد أكثر دول العالم تضررًا من أزمة كورونا، حيث لقيّ أكثر من 30 ألف مريض حتفهم مع وصول عدد الإصابات إلى 221 ألف.