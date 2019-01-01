رسميًا .. تحديد موعد جديد لخليجي 24 وتأجيل موعد انطلاق البطولة

تنطلق يوم الثلاثاء بعد المُقبل، وبالتحديد يوم 26 نوفمبر الجاري

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بشكل رسمي مشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين في الدوحة.

وجاء هذا القرار بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي على طلبات اتحادات الدول الشقيقة الثلاث والتي تم التقدم بها خلال اليومين الماضيين.

وقرر الاتحاد إعادة قرعة خليجي 24 حيث ستسحب رسميًا غداً الخميس بعد الموافقة الرسمية لمنتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في البطولة.

كما تم تأجيل موعد بداية البطولة، حيث تنطلق يوم الثلاثاء بعد المُقبل، وبالتحديد يوم 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 8 ديسمبر.

وثمن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تجاوب الاتحادات المذكورة مع دعوة المشاركة التي تم تقديمها كمحاولة أخيرة للم شمل الأشقاء تحت مظلة البطولة.

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وقال البيان الرسمي للاتحاد : "هذه البطولة كانت دوماً إحدى الوسائل الناجحة لتعزيز أواصر الإخاء والمحبة بين شعوب المنطقة والتي أكدت في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة قدرتها على تجاوز التحديات والعوائق المختلفة ولتبقى البطولة تأكيدا دائما على أن خليجنا واحد.

ومع هذه المتغيرات أعلن الاتحاد عودة البطولة لنظام المجموعتين بدلاً من نظام المجموعة الواحدة الذي كان مُقررًا للبطولة.