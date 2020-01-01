رسميًا .. تحديد موعد استكمال الدوري وكأس إيطاليا

متى يعود الدوري الإيطالي

أعلنت الحكومة الإيطالية موعد استكمال مسابقة الدوري والكأس بعد تراجع أعداد المصابين بوباء كورونا.

اللجنة العلمية التقنية كانت قد منحت الضوء الأخضر على بروتوكول إعادة الدوري الإيطالي.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت عودة البطولة يوم 11 يونيو بينما في إنجلترا تم اعتماد يوم 17 يونيو ليشهد استئناف المسابقة.

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وقال وزير الرياضة فيتشينزو سبادافورا إنّ الوضع في إيطاليا يسمح باستكمال النشاط الرياضي دون حضور جماهيري مع الالتزام بالتعليمات الصحية.

وبناء عليه، فإن بطولة الدوري الإيطالي سوف تعود يوم 20 يونيو المقبل، على أنّ يتم خوض مباراتي نصف نهائي كأس إيطاليا في الفترة بين 13 و20 يونيو.

الدوري الإيطالي أول من تأثر بوباء كورونا بعد اجتياح الفيروس مدينة ميلانو وانتشر في جوانب البلاد.

وتأثر نادي يوفنتوس بالوباء بصورة كبيرة، إذ تعرض باولو ديبالا وبليز ماتويدي ودانييلي روجاني للإصابة بالمرض.

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس تصدر ترتيب الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف.