رسميًا - تحديد موعد أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

رابطة الدوري الإسباني تعلن عن موعد كلاسيكو الدور الأول في الليجا بين برشلونة وريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حددت رابطة الدوري الإسباني موعد السادس والعشرين من أكتوبر المقبل ليكون لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الليجا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الرابطة استقرت على إقامة المباراة في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا.

وسيخوض برشلونة تلك المباراة بيوم راحة أقل من منافسه ريال مدريد الذي سيسافر لخوض اللقاء على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني حيث سيتواجد أبناء يوهان كرويف في براج لمواجهة فريق سلافيا بدوري أبطال أوروبا.

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وكان الفريقين قد خاضا من قبل مواجهة وحيدة بتوقيت الظهر في السنوات الماضية كانت في ديسمبر ٢٠١٧ عندما حقق برشلونة الفوز بثلاثة أهداف نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل برشلونة في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ١٠ نقطة ومهدد بالتراجع عقب انتهاء لقاءات الجولة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث وله مباراة سيخوضها أمام نظيره أوساسونا ضمن لقاءات الجولة السادسة التي انطلقت بالأمس الثلاثاء.