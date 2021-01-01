رسميًا .. تحديد مواعيد وأماكن مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا

تعرف على مواعيد وأماكن مباريات دوري أبطال آسيا

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أماكن إقامة مباريات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد قرار إقامتها بنظام التجمع، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أماكن ومواعيد إقامة مباريات دور المجموعات، حيث قرر الاتحاد إقامة مباريات مجموعات دول الغرب خلال الفترة من 14 إلى 30 إبريل المقبل.

وتقام مباريات المجموعات الأولى والثالثة والرابعة في المملكة العربية السعودية، على أن تقام مباريات المجموعة الثانية في الإمارات، والخامسة في الهند.

وعن مباريات مجموعات دول الشرق، قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل إقامة مبارياتها، لتقام خلال الفترة من يونيو إلى يوليو المقبلين، دون تحديد تواريخ، وذلك مع الأخذ في الاعتبار قيود السفر الحالية، وتحديات الحجر الصحي التي تمثل جائحة كورونا.

وتستضيف تايلاند 3 مجموعات من مباريات دول الشرق، وهم المجموعة السادسة والسابعة والعاشرة، دون تحديد أماكن استضافة المجموعتين الثامنة والتاسعة.

وقرر الاتحاد الآسيوي أن يتم تأجيل مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للمنطقة الشرقية، حيث سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.

عجز وكسر وعقدة .. ماذا نتج عن انتصار الاتحاد على الشباب؟

ومن جانبه، حرص داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على توجيه الشكر للدول الأعضاء، على اهتمامهم باستضافة مسابقات الأندية، والتزامهم بضمان الاستمرار في الحفاظ على سلامة الجميع.