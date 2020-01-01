رسميًا - تحديد الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو 2020

كورونا رحّل أولمبياد 2020 إلى عام 2021

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الإثنين، بشكل رسمي عن الموعد الجديد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تم تأجيلها على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

الأولمبية الدولية كانت قد أعلنت قبل أسبوع تأجيل النسخة الحالية من البطولة، التي كان من المقرر أن تنطلق في يوليو المقبل، إلى العام المقبل، على أن تقام قبل انتهاء صيف 2021.

بعد تأجيلها - هل تُحرم مصر من رمضان صبحي ومصطفى محمد في أولمبياد طوكيو؟

المزيد من الفرق

وأوضحت اللجنة أنه تم الاتفاق على الموعد الجديد لتقام في الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس 2021، بعد اجتماع عقدته عبر الفيديو ترأسه توماس باخ رئيس الأولمبية الدولية.

وأشار بيان اللجنة أن حاكم العاصمة اليابانية "طوكيو" ورئيس لجنة أولمبياد طوكيو 2020 ووزير الأولمبياد وافقوا على الموعد الجديد للبطولة.

يذكر أن كورونا تسبب في تأجيل عديد البطولات حول العالم، على رأسها البطولات الأوروبية والآسيوية، فيما لم يتحدد بعد موقف البطولات الإفريقية.

وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت كذلك من قبل تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو، التي كان من المقرر إقامتها في 23 من إبريل المقبل، لتؤجل لموعد يتحدد لاحقًا.