رسميًا .. تأجيل مواجهة آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي

بسبب نقص أفراد الشرطة، تأجيل لقاء الجولة الثانية لكتيبة أرتيتا في الدوري الأوروبي.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل مواجهة آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي، بسبب القيود المفروضة على موارد الشرطة في الفترة التي تسبق جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الخميس القادم في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، كما تم إلغاء جميع مباريات كرة القدم في إنجلترا في نهاية الأسبوع الماضي كعلامة على احترام فترة الحداد على وفاة الملكة.

وبحسب "يويفا" جاء التأجيل المباراة بسبب صعوبة تنظيم الشرطة لزيارة آيندهوفن وجاء في البيان: "يرجع تأجيل المباراة إلى القيود الشديدة على موارد الشرطة والمسائل التنظيمية المتعلقة بالأحداث الجارية حول الحداد الوطني على جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

تأجيل مواجهة آرسنال وآيندهوفن

نشر آرسنال أيضًا بيانًا يشير فيه إلى التواريخ المحتملة لإمكانية لعب المباراة، وقال آرسنال في بيانه: "تم تأجيل المباراة التي كان من المفترض أن تقام على أرضنا في الدوري الأوروبي ضد آيندهوفن يوم الخميس 15 سبتمبر".

وأضاف: "يأتي التأجيل عقب الاتصال بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشرطة العاصمة معنا، بعد وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وواصل: "نحن نعمل مع السلطات لإعادة جدولة المباراة وأي تذاكر تم بيعها لهذه المباراة ستكون صالحة للتاريخ المعاد جدولته".

وتأتي أنباء التأجيل بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن جدول المباريات سيستأنف كالمعتاد اعتبارًا من يوم الثلاثاء، كما سيتم النظر إلى المواجهات على أساس فردي وستقوم الشرطة بالتنسيق مع السلطات المختصة بشأن إمكانية إجراء المباراة.