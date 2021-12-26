رسميًا.. تأجيل مباراتين جديدتين في الدوري الإنجليزي بسبب الكورونا

أنهت رابطة الدوري الإنجليزي الجدل، وأعلنت تأجيل مباراة آرسنال أمام وولفرهامبتون في الجولة العشرين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا داخل الذئاب.

ولم يخض وولفرهامبتون مباراته في الجولة التاسعة عشر أمام واتفورد للسبب نفسه، حيث تعذر عليهم إكمال 14 لاعبًا لخوض اللقاء.

ويبدو أن الأمر نفسه تكرر قبل مباراة آرسنال، فمسحات كورونا لنجوم وولفرهامبتون أثبتت إصابة غالبية لاعبي الفريق الأول والشباب كذلك بكورونا.

بجانب مباراة وولفرهامبتون وآرسنال، أجلت أيضًا الرابطة مباراة أخرى في الجولة العشرين كانت ستجمع بين أستون فيلا وليدز، بسبب وضع الكورونا بالأخير.

مباريات الجولة التاسعة عشر أقيمت وسط شكوك كثيرة، فمثلًا مباراة آرسنال ونوريتش كادت أن تتأجل بسبب الوضع لدى كتيبة دين سميث، والأمر نفسه في مباراة توتنهام وكريستال بالاس.

ما هي المباريات التي تأجلت في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا؟

وولفرهامبتون يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 25 نقطة، وتأجيل مباراته مع آرسنال حرم الجانرز من فرصة الابتعاد بالمركز الرابع الذي أكد وجوده به بانتصار ضخم على نوريتش بخماسية نظيفة.

على الأرجح، لن تكون مباراتي آرسنال وولفرهامبتون وأستون فيلا وليدز هما آخر المؤجلات من الجولة العشرين، فالوضع سيئ بأندية أخرى.

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي رفضت فكرة إيقاف المسابقة إلى حين تحسن الأوضاع بحجة ما سينجم عن ذلك من آثار اقتصادية مدمرة.