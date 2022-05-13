رسميًا | تأجيل كبير لكلاسيكو الاتحاد والهلال وتغيير موعد نهاية الدوري السعودي

أعلنت رابطة دوري المحترفين رسميًا المواعيد الجديدة لبقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وذلك بعدما تم اليوم تأجيل بقية مباريات الجولة الـ27 بعد قرار وزارة الرياضة إيقاف المنافسات الرياضية في المملكة بشكل كامل بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

الجولة الـ27 انطلقت يوم أمس بانتصار التعاون على الباطن والشباب على الفيصلي بنتيجة واحدة هي هدف دون رد، وكان من المفترض أن تُستكمل اليوم بمواجهتي الفيحاء مع ضمك في المجمعة والرائد مع النصر في البريدة، فيما كانت قمة الجولة بين الاتحاد والهلال في جدة ستُلعب يوم الأحد القادم.

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المصادر الصحفية المتابعة اختلفت فيما بينها على مواعيد بقية مباريات الجولة الجارية، لكن رابطة دوري المحترفين حسمت الأمر بالإعلان عن استئناف الدوري السعودي يوم 21 مايو الجاري، وهو ما مثل مفاجأة غير متوقعة أبدًا.

وقررت الرابطة إقامة مباريات الجولة كما هي بالترتيب المعلن مسبقًا لكن بدءًا من يوم السبت 21 مايو الجاري، مما يعني أن مباراة الاتحاد والهلال في جدة ستلعب يوم الإثنين 23 من نفس الشهر.

📋لجنة المسابقات تعلن تعديل مواعيد مباريات الجولات المتبقية من @SPL ⏬https://t.co/YP1HRw0TB8 pic.twitter.com/HWiaonktJa — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 13, 2022

وستنطلق الجولة الـ28 من الدوري السعودي يوم الجمعة 27 مايو وستستمر على مدار اليومين التاليين، وسيتم إيقاف الدوري بعدها لبدء أيام فيفا وانطلاق معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لكأس العالم 2022 في إسبانيا، حيث سيواجه وديًا كولومبيا وفنزويلا.

الدوري السعودي كان من المفترض أن ينتهي يوم 29 مايو الجاري، لكن هذه التأجيلات ستجعله ينتهي يوم 23 يونيو القادم حيث ستقام مباريات الجولة الـ30 والأخيرة، فيما الجولة الـ29 ستلعب يوم السبت 18 يونيو، علمًا أن مباريات كل جولة من آخر جولتين ستلعب جميعًا في وقت واحد للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

كانت التوقعات تُشير للعب بقية مباريات الجولة الجارية جميعًا يوم الثلاثاء القادم لكن صعوبة لعب الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في جدة لانشغال ملعب الجوهرة المشعة لمواجهة الأهلي وأبها، وكذلك لاستعداد الهلال لمواجهة الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس القادم تسبب في هذا التأجيل الكبير للمباريات.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال، ولذا من المتوقع أن تلعب المواجهة المنتظرة بينهما دورًا كبيرًا في حسم اللقب.